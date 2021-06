Kris Kristofferson geht mit 85 Jahren in Pension

Gut 50 Jahre lang schrieb er Songs, die die Zeiten überdauern.

Mit "Me and Bobby McGee" oder "Help Me Make It Through the Night" schrieb Kris Kristofferson in den vergangenen 50 Jahren Songs, die - auch in Coverversionen - zum Allgemeingut einer popkulturell geprägten Öffentlichkeit wurden. Sein Name ist ein Synonym für anspruchsvolles Songschreiben. Knapp vor seinem 85. Geburtstag am heutigen Dienstag kündigte er an, in Pension zu gehen. Sohn John Kristofferson verwaltet nun das Label seines Vaters und kümmert sich um dessen Lebenswerk. Kristofferson, der im vergangenen Jahr noch einige Konzert gespielt hatte, will sich nun seinem Anwesen auf Hawaii widmen und dort Rasen mähen. Das sei seine Therapie, sagte er vor Jahren dem US-Radiosender NPR. Einst hatte er mit einem Stipendium für Hochbegabte im britischen Oxford studiert und zunächst Schriftsteller werden wollen, stattdessen aber wurde er Hubschrauberpilot, ehe er dann doch in die Country-Metropole Nashville kam und Songwriter (und später auch Schauspieler) wurde. "Ich war auf dem Weg in ein komplett anderes Leben. Und plötzlich habe ich meine ganze Zukunft, meine Familie und alles andere dem untergeordnet. Das war ziemlich angsteinflößend." Aber dieser Mut schenkte der Welt jede Menge große Songs.