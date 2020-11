Kruder & Dorfmeister im SN-Interview: "Diese Musik beschreibt ein Lebensgefühl"

Die Wiener DJ-Ikonen Kruder&Dorfmeister veröffentlichen ein verschollenes Album - und schließen eine pophistorische Lücke.

Es war die große Zeit des Wiener Sounds: Die beiden Musikproduzenten und DJs Peter Kruder und Richard Dorfmeister erschufen in den 1990er Jahren ganz eigene Klangwelten, die weltweit Nachahmer und prominente Fans fanden. Mit ihrem Beitrag für die "DJ-Kicks"-Serie 1996 mixten sich Kruder&Dorfmeister ins Rampenlicht. Madonna und Depeche Mode beauftragten das Wiener Duo mit Remix-Aufträgen. Eine Frage blieb offen: Wann erscheint endlich ein eigenes Album von Kruder&Dorfmeister? Am 13. November wird diese Lücke geschlossen. Die Platte "1995" fördert 25 Jahre altes Material der beiden Soundtüftler zutage.

Ausgangssperren und Abstandsregeln beschert der Clubkultur ein Horror-Jahr. Wie fühlt man sich als DJs in Corona-Zeiten? Richard Dorfmeister: Was die Live-Situation angeht, ist es eher trist. Wir haben das Glück, dass wir etwas zu arbeiten haben. Wir bereiten die Veröffentlichung unseres Albums vor. Wir könnten also das Gefühl haben, es ist alles okay. Aber es geht eigentlich gar nichts. Wir haben eine komplett geplante Ganzjahrestour abgesagt. Jetzt ginge es für uns darum, ab wann wir wieder planen können. Man benötigt schon einige Monate Vorlaufzeit, wenn man eine große Tour aufziehen will, wie wir das 2019 gemacht haben.



Ist das Album "1995" eine Folge der Corona-Krise? Peter Kruder: Nein. Wir beide haben uns im Herbst 2019 einen Tag lang alte Sachen angehört. Dabei entdeckten wir diese Vorabpressung, das wir 1994 und 1995 produziert haben. Vier oder fünf Songs davon haben wir beim Reinhören für gut befunden. Daraufhin stöberten wir nach alten DATs (Digitalen Audio-Tonbändern), auf denen sich Material aus dieser Zeit befindet. Eigentlich war geplant, dass wir das zwischen dem Um-die-Welt-Fahren weiterfolgen. Der Lockdown führte dazu, dass wir uns jetzt eigentlich auf das konzentrieren.

Wie fühlte es sich an, 25 Jahre zurückzuschauen? Dorfmeister: Wir waren uns zunächst nicht sicher, ob das alte Material hält. Beim Durchhören waren wir schnell davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Veröffentlichung ist. Es war plötzlich kein Zweifel vorhanden.

Wie entstand dieser entschleunigte. groovende Sound, der weltweit stilprägend wurde? Dorfmeister: Dieser wilde Mix aus Musikstilen kam durch das ewige Plattensammeln zustande. Wir hörten schwarze Musik, Jazz, Blues, Krautrock, aber auch südamerikanische Musik. Wir haben nicht wirklich darüber nachgedacht.

Kruder: Es war eine bewusste Gegenbewegung zum teutonischen Techno, der zu diesem Zeitpunkt in Österreich dominierte. Damals gab es ja nur riesengroße Raves, die ganze Techno-Szene war für uns musikalisch nicht herausfordernd. Wir haben beide erst später zu den 4/4-Beats gefunden, als das dann auch musikalisch Sinn gemacht hat.

Warum war diese Melange gerade in Wien möglich? Dorfmeister: Die Stadt als Impulsgeber war nicht wichtig für uns. Unser Umfeld dafür umso mehr - lauter gleichgesinnte Freunde, allesamt Musikverrückte.

Kruder: Aus heutiger Perspektive war Wien als langsamste Stadt der Welt dennoch wichtig, ohne den Stress von Großstädten wie Berlin oder London, wo 30 Leute zeitgleich an der selben Idee gearbeitet haben. Wir konnten unsere Musik in Ruhe entwickeln, dann in die Welt hinaus gehen und schauen, was die Welt dazu sagt.

Der Prozess des Produzierens elektronischer Musik war damals auch noch ein anderer. Dorfmeister: Wir kommen aus einer Zeit, wo Studios teuer waren und Techniker kaum verstanden, was wir machen wollten. Dann ermöglichte die "Bedroom Revolution", zuhause zu produzieren. Wir haben mit einem kleinen Atari-Computer gearbeitet. Bis ein Beat für eine Nummer schön rund war, dauerte es ungefähr einen Tag. Und dann kam man drauf, dass der Beat gar nicht passt. Man lernte, sehr wählerisch mit den Samples umzugehen, weil der Aufwand riesig war.

Mit der heutigen Technologie macht man einen Song, für den wir damals ein Monat gebraucht haben, in zwei Stunden. Aber der Anspruch an die Fertigkeit des Produzenten trennte auch die Spreu vom Weizen. Das machten nur Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzten. Heute kann sich jeder Interessierte Programme für Musikproduktion im Internet gratis runterladen - was interessanterweise auch nicht die Kreativität steigert.

Wie kann man sich diese K&D-Sessions vorstellen? Wer steuerte was dazu bei? Dorfmeister: Wir können beide alles. Wer die bessere Idee hatte, entwickelte eine Nummer weiter. Das kann man gar nicht so aufteilen, weil wir beide sehr autark arbeiten.

Kruder: Einer schuf eine Basisidee, und der andere fügte etwas hinzu. Das ging dann so hin und her. Manchmal arbeiteten wir zu zweit im Studio, manchmal arbeitete jeder für sich und wir tauschten Daten aus. Wenn ich einen Gitarren-Riff benötigte, dann ging ich zum großartigen Gitarristen Richard Dorfmeister, und er spielte das ein.

Oder die Querflöte… Kruder: Die haben wir öfter verwendet, die muss ein Comeback feiern.

Dorfmeister: Ich muss sie nur kurz suchen gehen. (lacht) Das war eigentlich eine unserer ersten Sessions. Damals war es total aufregend, im Studio zu spielen. Ich war gut eingespielt, und es entstand "Definition" - die erste Nummer, die wir überhaupt produzierten (1993 auf der EP "G-Stoned" erschienen, Anm).

In welchem Stadium der Zusammenarbeit befandet Ihr euch bei den Aufnahmen 1995? Kruder: Wir haben damals noch nicht so viele Remixes angefertigt, sondern viel eigene Musik. Die Nummern sind in einer Zeit entstanden, als wir noch nicht die ganz große Verantwortung hatten. Es ging darum, 24 Stunden am Tag Musik zu machen und Platten zu sammeln. In der Erinnerung ist das eine sehr unschuldige Zeit.

Warum wurde dieses Album damals nicht veröffentlicht? Dorfmeister: Weil es nicht notwendig war. Die "DJ-Kicks" hat unsere DJ-Karriere befeuert, und es entstand Möglichkeit, unsere Remixes auf einer Kompilation zusammenzufassen. Ab diesem Zeitpunkt ist dann eh die Bombe hochgegangen. Dieses alte Album ist in Vergessenheit geraten und war irgendwann auch kein Thema mehr. Das ist heute noch so: Wir machen lieber nichts als irgendeinen Blödsinn, nur um etwas zu veröffentlichen.

Stellt sich die Frage: Wann kommt das Album mit neuem Material? Dorfmeister: "1995" macht Sinn, weil es alte, unschuldige Aufnahmen sind. Ein neues Album basiert auf ganz anderen Maßstäben. Da wollen wir etwas bringen, was uns selbst beeindruckt. Wann das passiert, wissen wir auch nicht genau. Aber die Sachen sind im Rollen.

Kruder: "1995" ist ein Reminder, was wir sind, woher wir kommen und was wir damals mit ausgelöst haben. Es geht ja in der Musik immer um ein Gefühl. Diese Platte beschreibt das Feeling, das Anfang der 1990er geherrscht hat. Jeder, der damals Musik gehört hat, wird sich sofort zurückversetzt fühlen. Wir haben aber nicht kreativ etwas nachträglich hinzugefügt, weil es diese Stimmung verwässert hätte.

Kann man als damaliger Trendsetter überhaupt noch entspannt neue Musik schaffen? Dorfmeister: Es wäre völlig falsch, nach der über 25 Jahre andauernden Geschichte irgendeine Trendsetter-Position einzunehmen. Das einzige, das wir machen wollen, ist eigentlich unseren Stil in einer guten Qualität rauszubringen.

Kruder: Wir beschäftigen uns ja irrsinnig mit Musik. Wir sind ewige Studenten. Ob uns etwas Innovatives gelingt, das wissen wir nicht. Aber uns gelingt definitiv etwas Gutes. Wer weiß, vielleicht machen wir ein A-Cappella-Album. Alles ist offen. Egal was wir machen: Unsere Handschrift wird man immer erkennen.