Künstler sammeln für Flüchtlinge

Verzicht auf Einnahmen und Benefizkonzerte zugunsten der Ukraine.

Künstler und Kulturinstitutionen starten Spenden- und Benefizaktionen für Menschen in der Ukraine wie für Flüchtlinge. Eine der ersten ist die Salzburger ARGEkultur: Diese kündigte am Mittwoch an, die Einnahmen aus allen Veranstaltungen der kommenden zwei Wochen für Nachbar in Not zu spenden; dies gilt für die Theateraufführungen "Kleingartenverein Zukunft", das Konzert von Anna Mabo und die beiden Theatergastspiele "Fight The Right" sowie "Die Berufung". Das Kindertheater Tribüne Linz setzte für 15. März eine Benefizveranstaltung zugunsten ukrainischer Kriegsflüchtlinge an.

