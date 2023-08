Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik begeistern mit Vivaldis "La fida ninfa".

Wären wir in Salzburg, wir hätten sicherlich echte Tiere auf der Bühne gesehen, wie zuletzt bei Bohuslav Martinůs "The Greek Passion" in der Felsenreitschule. Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik hingegen bieten uns ein hübsches Stoffschaf, ein kleines Schifferl, welches ...