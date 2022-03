Lässig schlendert die Melancholie

Singer-Songwriterin Oska gastiert mit Debütalbum in Salzburg.

Auch ein Hund kann eine Rettung sein. Etwa wenn es Probleme gibt in der Familie. Und dann lässt sich, wenn man genug Talent hat, gut, ja hoffnungsvoll davon in einem Song erzählen. Oska hatte einen Hund. Mona hieß er. Und sie hat das Talent, Lieder zu schreiben, die sich schnell festsetzen, auch wenn sie ganz lässig, bisweilen ganz unscheinbar und schwerelos daherkommen. "Mona Lisa, a girl's best friend" heißt der Song über ihren Hund, in dem das Schöne und das ...