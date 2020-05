Das beliebte Open-Air-Spektakel in der Salzburger Altstadt fiel heuer aus. Stattdessen präsentierten sich die Chöre via YouTube.

Das Wetter hätte gepasst. Der Himmel über Salzburg zeigte sich am Mittwoch in feurigem Abendrot, Regenschauer blieben aus. Eigentlich hätten sich traditionell die Salzburger Chöre am Abend vor Christi Himmelfahrt bei der Langen Nacht der Chöre vor Tausenden Besuchern in ...