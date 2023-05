"Lasst meine Welt in Frieden": Musik der Traurigkeit über unseren Alltag

Ein Streichquartett des gebürtigen Salzburgers Wolfgang Florey wurde beim Arkadien-Festival "Schöne neue Welt" in Bayern uraufgeführt.

Der Gedanke kommt aus der Tiefe: ein kleines Motiv, vielleicht sechs Takte, melancholisch sinnierend. Es wird uns in der kommenden halben Stunde begleiten - als Grundton und stetige Frage. So beginnt das Streichquartett "Lasst meine Welt in Frieden" des aus Salzburg stammenden und in Berlin lebenden Komponisten Wolfgang Florey. Das Diogenes-Quartett hat es am Samstag beim Arkadien-Festival "Schöne Neue Welt" in Ebersberg in Bayern uraufgeführt.

Wolfgang Florey hat dieses Quartett als Passacaglia komponiert, eigentlich ein Tanz um ein ...