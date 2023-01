"Late Developers", das neue Album von Belle and Sebastian: Melodien gegen die Skepsis

Leichtigkeit in harten Zeiten: Schön, dass es ein neues Album von Belle and Sebastian gibt.

Eine Erinnerung und eine traurige Feststellung werden da als Songtitel formuliert: "When We Were Very Young" und "When You're Not With Me". Diese Spannweite passt zu Belle and Sebastian, dem schottischen Septett, das seit Mitte der 1990er-Jahre in angenehmer Regelmäßigkeit Gefühlswelten des Daseins auslotet.

Angekündigt worden war das neue Album "Late Developers", das diese beiden Songs enthält, erst vor wenigen Tagen. Alle Songs stammen aus derselben Session wie das im vergangenen Jahr erschienene Werk "A Bit of Previous". Zuvor waren ...