Laut beim Tanzen für die Ukraine: Über das Gute eines Benefizkonzerts

Der Spagat zwischen Party und Protest: Das Benefizkonzert "We Stand With Ukraine" brachte 800.000 Euro.

"Seid so laut, ihr könnt, für den Frieden, Oida!", sagt Marco Michael Wanda. Und alle sind laut. Keiner spielt so mühelos mit dem Publikum wie Wanda. Er ist der Bono von U2 und Freddie Mercury von Queen in einem. Er stachelt alle auf, zerdehnt "Amore", wie Mercury einst ein "He, oh, heee oh" im Londoner Wembley-Stadion zum Mitsingchor machte. Und dann sagt der Wanda-Sänger: "Wollen wir uns alle einmal hinsetzen?" Und dann sitzen alle - die auf der Tribüne ohnehin ...