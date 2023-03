"Le nozze di Figaro" in Wien: Susanna spielt heute nur

Mozarts "Le nozze di Figaro" in der Wiener Staatsoper in der Regie von Barrie Kosky blieb ohne große Momente.

Hanna-Elisabeth Müller und Andrè Schuen in „Le nozze di Figaro“ in Wien.

Ausgerechnet die Zofe Susanna, Dreh- und Angelpunkt der Komödie am Hofe des liebestollen Grafen Almaviva, hat es schlimm erwischt. Stimmbandblutung am Premierentag, Sprechen verboten, Singen sowieso. In der Coronazeit hatte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić Übung darin erlangt, Umbesetzungen und andere Überraschungen vor Beginn zu vermelden. So stand er also am Samstag wieder vor dem Vorhang, denn die Sopranistin Ying Fang war der Pechvogel des Tages und musste stumm bleiben. Die Retterin fand sich im Ensemble, Maria Nazarova übernahm die undankbare Aufgabe, ...