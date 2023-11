Letzte Beatles-Single auch in Österreich auf Platz 1

Wie in Großbritannien und Deutschland ist die allerletzte The-Beatles-Single "Now And Then" auch in Österreich von 0 auf Platz 1 der Charts gestürmt. Damit müssen sich RAF Camora und Ski Aggu, mit "Liebe Grüsse" die Spitzenreiter der Vorwoche, mit dem zweiten Platz in den Ö3 Austrian Top 40 begnügen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/K Paul McCartney und Ringo Starr freuen sich über Top-Platzierungen

Der Spitzenplatz in den Albencharts gehört ebenfalls älteren Herrschaften: The Rolling Stones stehen mit "Hackney Diamonds" wieder ganz oben. In der dritten Woche konnten sie diese Position von Taylor Swift ("1989 - Taylor's Version) " zurückerobern.