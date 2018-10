Libanon: Frauen befreien sich mit harten Gitarren

Im Libanon passiert Emanzipation auch durch Gitarren: Slave To Sirens sind die erste rein weibliche Metal-Band des Landes.

Lange Haare fliegen. Es tropft Schweiß. Schlagzeug, Gitarre und Bass stampfen hart. Die Stimme von Maya Khairallah taucht aus unheimlicher Tiefe auf. Slave To Sirens heißt die Band. Ihr Sound zelebriert übliche Rituale von Heavy, Thrash und Death Metal. Vorbilder wie Slayer oder Megadeth sind unüberhörbar. Außergewöhnlich ist, dass Slave To Sirens die erste weibliche Heavy-Metal-Band im Libanon sind. So eignen sich die fünf Mitglieder gleichzeitig auch als Role-Models für die ganze Region.