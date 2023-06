Lido Sounds startete mit Regen, Sonne und einer Umarmung

Am Freitag feierten etwa 25.000 Menschen in Linz österreichische und internationale Musikstars wie Avec, Danger Dan oder Interpol. Das Programm musste zwei Mal wegen Regens unterbrochen werden. Der Stimmung tat das letztlich keinen Abbruch: In einem fulminanten Finale kam Florence + the Machine dem Publikum ganz nahe.

Etwa 25.000 Besucherinnen und Besucher feierten an Tag 1 am Lido Sounds Festival.

My Ugly Clementine spielte noch am Nachmittag bei glühender Hitze.

Florence + the Machine war Hauptact am Freitag am Lido Sounds Festival in Linz.

"Packt eure Smartphones weg. Seid einfach im Moment, mit den Leuten, die ihr liebt", forderte Florence Welch. Sie blieb unnachgiebig, bis alle knapp 25.000 Menschen im Publikum am Lido Sounds Festival in Linz ihr Handy bei Seite legten und beide Hände in die Luft streckten. Barfuß, in schillernder - bei entsprechendem Scheinwerferlicht transparenter - Robe tänzelte die englisch-amerikanische Sängerin von Florence+ the Machine auf Zehenspitzen über die Bühne. Dazu sang sie "I am Free" und das war sie in dem Moment auch. Immer wieder trat sie ganz nah ans Publikum, reichte ihnen die Hände, strich sanft einer Frau mit Blumenkranz über die Wange. Und sie umarmte einen jungen Mann in der ersten Reihe. Sie ließ sich feiern und steckte damit alle Anwesenden an. Bei ihrem Hit "You've Got The Love" sang sie mehr oder weniger im Duett mit der Menge.

Konzerte wegen Regens unterbrochen

Es war ein mitreißendes Finale am Freitag, dem ersten von drei Festivaltagen am Urfahrmarkt inmitten der Stadt Linz. Das Musikprogramm, das von österreichischen wie internationalen Acts bestritten wurde, war von wechselhaftem Wetter begleitet. Rockten die Frauen der Wiener Band My Ugly Clementine am Nachmittag noch bei glühender Hitze zu wütenden Punksongs, musste der Auftritt der britischen Sängerin Anna Calvi wegen heftigen Regens unterbrochen werden. Da machte sich ein Manko des Austragungsortes bemerkbar: es gab nur wenige Schattenflächen und kaum Unterstellplätze. Dass im Vorfeld ein 30 Jahre alter Baum durch einen "Unfall", wie es die Veranstalter Arcadia Live nannten, am Gelände gefällt wurde, missfiel demnach nicht nur den Linzer Grünen.

Der Großteil der Gäste strömte beim Einsetzen des Platzregens ins Zelt der Nebenbühne, der "Ahoi! Pop Summer Stage", wo man in den Genuss von Gitarrenrock der britischen Indie-Band Coach Party kam. Jene, die dort nicht mehr Platz fanden, suchten Unterschlupf an den Vordächern der Food Trucks oder gar in den Toilettenkabinen. Dass sich die Veranstalter letztlich doch dazu durchgerungen haben, die One-Way-Regel zu kippen - also dass Tagespässe beim Verlassen des Festivalgeländes ihre Gültigkeit verlieren - kam letztlich jenen Linzerinnen und Linzern zu gute, die sich nach dem Platzregen mit frischer, trockener Kleidung behelfen konnten. Ansonsten war es wohl ein Gewinn für die Merchandise-Abteilung des Festivals, wo Kapuzenpullis sowie rosa Kappen mit der Aufschrift "Lido Sounds" um 25 Euro sichtlich begehrt waren beim tropfnassen Publikum.

Avec, Arlo Parks und Alt-J überzeugten das Publikum

Aber die Wolken rissen auf, die Sonne kam zurück - und mit ihr auch die gute Stimmung. Die oberösterreichische Sängerin Avec, eigentlich Miriam Hufnagl, war sichtlich gerührt von dem großen Applaus in ihrer Heimat. Im Vorjahr hat sie noch James Blunt als Vorband auf seiner Tour begleitet. Im Anschluss brachte die britische Sängerin Arlo Parks die Menschen im Zelt mit Popnummern wie "Softly" zum Tanzen. Exzellenten Rock boten Alt-J - die auf der Hauptbühne von einer zweiten Regenfront unterbrochen wurden - und die US-Amerikaner von Interpol auf der Nebenbühne. Am Samstag folgen Wanda und Die Toten Hosen, am Sonntag bereiten Cro und Peter Fox das Finale.

Der Altersdurchschnitt am Festival war an Tag eins deutlich über 30 Jahre, dementsprechend diszipliniert und gelassen verlief An- und Abreise, die ein Großteil wie vorab empfohlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten haben. 150 Polizistinnen und Polizisten sind täglich am Gelände im Einsatz. Schilder geben den Hinweis, man solle genug Wasser trinken und sich, sollte man sich unwohl oder von anderen bedrängt fühlen, an das Sicherheits- oder Barpersonal wenden. Passend dazu - und wohl auch wegen der derzeit in den Medien diskutierten Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen sexueller Übergriffe - gab es schon am Nachmittag von My Ugly Clementine den Appell: "Wir müssen über Konsens reden. Nein ist ein ganzer Satz."

Viel Regen, viel Sonnenschein und im Mittelpunkt die Musik - alles in allem war es eine gelungene Premiere eines entspannten und gut organisierten Rock- und Popfestivals inmitten der Stadt Linz. Das Lido Sounds könnte sich künftig im Jahreskalender der über 30-Jährigen als Fixtermin etablieren.