Linzer Klangwolke verzichtet auf Spektakel: In Linz, da klingt's

Ein großes Spektakel gibt es heuer nicht. Stattdessen soll die Linzer Klangwolke dazu animieren, die Ohren zu spitzen.

Im Linzer Donaupark ist es auffällig ruhig. Auf dem Spielplatz sind ein paar Kinder zu hören. Vögel zwitschern. Kurz kreist ein Hubschrauber über der Stadt. Weiter vorn an der Lände wird hörbar Ball gespielt und geplaudert.

Im vorigen Jahr haben sich am zweiten Septemberwochenende 100.000 Menschen auf dem Gelände des Donauparks gedrängt. Die Linzer Klangwolke feierte ihr 40-Jahr-Jubiläum mit dem Spektakel "Solar", das der Regisseur David Pountney aufwendig inszenierte.

Eine Klangwolke wird es in Linz trotz aller Coronaeinschränkungen auch heuer geben. Das Gedränge im Park wird am 12. September aber ausbleiben. Stattdessen wolle man unter dem Motto "Sounding Linz" den Klang der Stadt in den Mittelpunkt stellen, erzählt Peter Androsch, einer der vier akustischen Gestalter des Projekts.

Die Initiative, mehr auf Linz zu hören, hatte der oberösterreichische Komponist bereits 2009 gestartet. Damals war Linz Kulturhauptstadt Europas und Androsch für die Musiksparte verantwortlich. Mit dem Projekt "Hörstadt" wollte er Bewusstsein für die akustischen Dimensionen des Stadtlebens zwischen Lärmproblematik und Klangentdeckungen schaffen.

Das Thema blieb in Linz seither präsent. An der Kunstuniversität sei aktuell etwa ein Forschungs- und Lehrschwerpunkt "Akustische Ökologie" in Entwicklung. Und auch mit der diesjährigen Klangwolke "versuchen wir, bewusst zu machen, was für ein akustischer Kosmos die Stadt eigentlich ist", sagt Androsch, der das Konzept für 2020 gemeinsam mit Wolfgang Dorninger, Sam Auinger und Gitti Vasicek entwickelt hat.

Dazu wurden in einem ersten Schritt Stadtbewohner und -besucher aufgerufen, mit dem Smartphone Klänge aus dem Stadtraum zu sammeln und auf der Internetseite www.soundinglinz.at hochzuladen. Dort werden sie zu einem klingenden Stadtplan zusammengefügt. Der Hubschrauber und die Ballspieler aus dem Donaupark sind hier ebenso zu hören wie das Sirren von Stromtrafos, das Klappern von Postkastendeckeln, das Dröhnen eines Motorrads in der Innenstadt oder der Orgelklang, der aus der Pöstlingbergkirche ins Freie dringt.

"Hunderte Beiträge" habe man bisher bekommen, sagt Androsch, der mit dem Konzept auch zur Grundidee der Klangwolke zurückkehren will, die 1979 erstmals Linz beschallte. "Damals waren die Bewohner aufgerufen, ihre Radios ins Fenster zu stellen", erinnert sich der Musiker.

Ihn habe die Premiere als damals 16-Jährigen nachhaltig beeindruckt. Nachhaltigkeit sei nun auch eines der drei Merkmale, die die Klangwolke in diesem Jahr zu "einem Kunstprojekt des 21. Jahrhunderts" machen sollen: "Sie soll ökologisch, nachhaltig und partizipativ sein." Anknüpfen will das Team aber auch an die Klangwolke von 1987, die unter dem Titel "Waterworks" mit den Schiffshörnern der großen Donautanker spielte. Sie sollen auch heuer eine zentrale Rolle spielen: "Ihr Ton ist am Land kilometerweit zu hören. Und die Signalhörner sind ein Symbol für die Verbindung der Donaustadt mit der Welt durch den Schiffsverkehr."

Klar sei von Anfang an gewesen, dass ein großes Spektakel mit den geltenden Sicherheitsvorschriften nicht durchführbar sein würde. Nicht absehbar sei hingegen gewesen, wie sich die Situation bis September entwickeln würde. Daher habe das Quartett sein Klangwolkenprojekt "in mehreren Schichten" aufgebaut, sagt der Akustikspezialist: "Es gab und gibt auch im Vorfeld viele kleine Veranstaltungen, die im Notfall auch storniert werden können (seit August finden etwa "Klangspaziergänge" zu speziellen Themen statt, Anm.), es gibt am Samstag den ganzen Tag lang Programmpunkte und es gibt das klassische Klangereignis, das am Abend über der Stadt schwebt und das beim Spazieren, aber auch bei geöffneten Fenstern oder als Stream verfolgt werden kann."

Als Mischung aus Klangkunst und Land-Art sei die Klangwolke 1979 gedacht gewesen. Dass immer mehr zum visuellen Spektakel mit krönendem Feuerwerk wurde, habe mit der Zeit von der Ursprungsidee weggeführt: "Sie wurde ein bisschen aus den Ohren verloren." Dass heuer keine technologischen Rekorde, sondern eher feine Interventionen zu erwarten seien, "ist vielleicht auch ein Fingerzeig für künftige Klangwolken".