Liste für das Popjahr 2023: Gerüchte um die Stones, die Rückkehr von Gabriel und Neues von Grönemeyer

Die wichtigen Alben im kommenden Jahr: Ein paar Große machen weiter, ein paar Legenden kehren zurück. Eine Liste des Besten zum Nicht-Vergessen und zum Vor-Hören.

Keith, mach was: The Rolling Stones "Neue Sounds in Sicht", schrieb Gitarrist Keith Richards Ende Oktober aus einem Tonstudio. Könnte also gut sein, dass er dort tut, was er in diesem Jahr in einem Interview sagte: "Ich habe schon einen unglaublichen Sänger, und ich muss dafür sorgen, dass er Arbeit hat. Mein Hauptjob ist es wirklich und war es schon immer, dass ich Songs schreibe, die Mick Jagger singt. Das ist mein Job." Nun also rumort es, ob die Stones ...