Live-Album von Norah Jones: Noch einmal hören bis zum Wiedersehen

Auf dem Album "… 'Til We Meet Again" tröstet Norah Jones mit Liveaufnahmen und zeigt, warum sie 2020 Streamingrekorde einfuhr.

Im Vorjahr machte Norah Jones, was viele Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt gezwungenermaßen machten: Sie saß allein in ihrem Musikzimmer am Klavier und überbrückte singend die Distanz zum Publikum: "Eine Erinnerung aus deiner einsamen Vergangenheit hält uns so weit voneinander entfernt", klagte sie im Song "Cold, Cold Heart". Bei Norah Jones, der Jazzsängerin und Pianistin mit starken Vorlieben für Folk-, Pop- und Country-Klangfarben, hat die Ballade von Hank Williams einen Stammplatz im persönlichen Songbook. Auch bei ihren Minikonzerten, ...