Live in der ARGEkultur: Das Unheimliche, das alle fühlen können

Dichte Einheit in der ARGEkultur: Schlagzeugerin Maria Petrova und Ernst Molden schenken Songs ein neues Leben.

Dass Ernst Molden Lieder schreiben kann, ist bekannt. Diese Songs bewegen sich zwischen tiefem Blues und dem Erbe des klassischen Songwritings. Er verfügt über einen Schmäh, der feine Haken schlägt, eine augenzwinkernde Boshaftigkeit. Ebenso wandert er inhaltlich und musikalisch ganz mühelos in der (Musik-)Geschichte herum, kramt sich aus Alltagsmomenten zielsicher heraus, was zu seiner Erzählform passt und läuft damit nie Gefahr, sich in Fadesse zu verheddern. Manches bei Molden schlendert einem aus einer leicht melancholischen Finsternis entgegen. Manchem ist der ...