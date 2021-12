Andreas Bräunig ist neuer Geschäftsführer der Camerata Salzburg.Der musikaffine Jurist hat dafür das Freiburger Barockorchester verlassen. Was kann er? Was will er? Was tut er für die Camerata Salzburg? Dies erläutert er im Interview mit SN-Kulturchefin Hedwig Kainberger. Mittwoch, 22. Dezember 2021, 18 Uhr.