Die legendäre Band ABBA hat für Donnerstagabend zu einem weltweiten Event geladen. Es wird erwartet, dass eine Hologramm-Show angekündigt wird. Damit ist die schwedische Band längst in prominenter Gesellschaft. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 18 Uhr hier live mit!

"The journey is about to begin", stand seit Tagen auf der Internetseite www.abbavoyage.com zu lesen, mit der die schwedische Band alle Aufmerksamkeit auf ihre weltweit gestreamte Pressekonferenz am Donnerstagabend lenkte. Seit Jahren haben die Bandmitglieder Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad öffentlich immer wieder über eine Revival-Tour nachgedacht: Nicht in Form einer persönlichen Wiedervereinigung des Superstar-Quartetts auf der Bühne, sondern mit Hilfe digitaler Stellvertreter.

Björn: "Es wird Neues geben"

"Man hat mir absolut verboten, etwas darüber zu sagen", versicherte zuletzt etwa Björn Ulvaeus heuer im April im Interview mit der BBC, "aber es wird News geben".

Dass digitale, lebensecht auf die Bühne projizierte Doubles ganze Konzerte absolvieren, ist nicht ganz neue. Wenn ABBA solche Avatare losschickt, müssen sie freilich Abbatare heißen. Mit der Idee einer Konzertshow, bei der Hologramme die echten Stars ersetzen, wäre die schwedische Band aber in prominenter Gesellschaft.

Eine ganze Reihe von Hologramm-Auftritten haben in den vergangenen Jahren bereits Schlagzeilen gemacht. Erstaunen und Befremden hielten sich dabei allerdings meist die Waage. Denn im Unterschied zu ABBA versuchten findige Technologieanbieter und Nachlassverwalter bisher mit Hologramm-Konzerten meist, bereits verstorbenen Ikonen ein neues, digitales Bühnenleben einzuhauchen.

Popstars als ewige Projektionsflächen: Das funktioniert im 21. Jahrhundert längst in 3D und täuschend echt. Amy Winehouse und Frank Zappa, Whitney Houston, Ronnie James Dio oder auch Maria Callas wurden von US-Unternehmen wie Base Hologram oder Eyellusion posthum auf Konzertreisen geschickt, begleitet von Live-Bands oder Orchester.

Abbatare auf "Abba Voyage" zum Jubiläum

"Musik, Tänzer, Show, alles wird live sein - außer uns", sagte auch Benny Andersson bereits 2019 in einem TV-Interview über die Pläne einer ABBA-Hologrammshow, die auch als Zeitreise für die Fans gedacht ist: Während die Mitglieder des Pop-Quartetts alle über 70 sind, sollen die Abbatare die Band auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1970er Jahren repräsentieren. Damit die Illusion auf der Bühne gelingt, seien die Stars im Studio geduldig Modell gestanden, sagte Björn Ulvaeus: "Man hat uns aus unzähligen Positionen fotografiert".

Der Zeitpunkt, die vier Abbatare auf eine "Abba Voyage" zu schicken, wäre nicht nur wegen der aktuellen Nostalgie-Sehnsucht im Pop klug gewählt: 2022 feiern ABBA auch ihr 50-jähriges Jubiläum.