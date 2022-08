Lizzo: Aktivistin auf der Tanzfläche

Sängerin Lizzo vereint viele Eigenschaften, die auf den großen Bühnen der Popwelt oftmals ungesehen bleiben.

Den "Video for Good"-Award hält sie bereits in der Hand, restlos glücklich scheint Lizzo bei der Preisverleihung der MTV Music Awards am Sonntagabend aber nicht zu sein. Der Preis wird jährlich für Musikvideos mit einer sozialen Botschaft vergeben. Sie wisse, was es für sie bedeute, dass die Menschen für sie abgestimmt hätten, sagt Lizzo in ihrer Rede. Es sei ein Zeichen dafür, einen Wandel im Land erzeugen zu wollen: "Die Gesetze zu ändern, die uns unterdrücken." Lizzo tritt an diesem ...