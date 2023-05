Lola Marsh mit neuen Songs im Rockhouse: "Es zog uns hinaus auf die Tanzflächen"

Liebe auf Distanz und Cocktailkirschen gegen Melancholie: Das Pop-Duo Lola Marsh lässt die Pandemie Revue passieren.

An manchen Abenden folgt auf das erste Getränk direkt das nächste. Das führt nicht selten dazu, dass auf die lange Nacht am nächsten Morgen auch die bittere Erkenntnis folgt, gestern vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geschaut zu haben. Was in einem solchen Fall hilft? "Trink aus und mach weiter", ist der gut gemeinte Rat des israelischen Pop-Duos Lola Marsh. "Shot Shot Cherry" heißt das aktuelle Album von Sängerin Yael Shoshana Cohen und Multi-Instrumentalist Gil Landau. Entstanden ist es mitten in der Corona-Pandemie. Das Duo musste seine Europa-Tour damals noch mit ihrem Album "Someday Tomorrow Maybe", abbrechen. Jetzt sind sie mit ihrem neuen Album wieder auf Tour.

Passend zu seinem Entstehungsprozess widmet sich das Album jeglichen Themen rund um Corona. Distanz und Einsamkeit stehen im Kontrast zu Hoffnung und Feierlaune. Das leidige Covid-Thema tut dem Sound des Albums dabei keinen Abbruch: Verträumt und melancholisch kommt dieses daher - und klingt dabei stellenweise ein bisschen mehr nach Disco, als man es von den beiden Musikern bislang gewohnt war. "Es hat uns einfach hinaus auf die Tanzflächen gezogen", erzählt Sängerin Yael Cohen im Gespräch. "Der Titelsong ist damit verbunden, dass wir tanzen wollen und laut herumschreien", ergänzt Gil Landau. Wie ein Film habe sich ihr Leben in den letzten Jahren angefühlt: "Bei diesem Album war das aber ein ganz seltsamer Streifen mit dem Titel ,Covid 19'. Beim Schreiben hatten wir viele Szenen im Kopf. Zum Beispiel davon, allein in seinem Zuhause zu sei,n sich aber eigentlich nach Draußen zu wünschen."

Auch textlich zieht sich dieser Film durch die elf Songs des Albums. Los geht es mit dem Stück "Love Me On The Phone", der von Liebesbeziehungen auf Distanz berichtet. Auf "Never Grow Up" kommen die Musiker schließlich zur Erkenntnis, nicht zu schnell erwachsen werden zu wollen. "Ich fühle mich, als wären die Jahre während Corona einfach verschwunden. Es hat sich angefühlt, als wären wir in der Zeit gefangen. Und so wird man plötzlich nostalgisch und denkt an seine Kindheit, aber auch an die Zukunft", sagt Gil Landau. "Oft stellt sich auch die Einsicht ein, dass man für gewisse Dinge inzwischen vielleicht zu alt geworden ist."

Lola Marsh kommen aus der isrealischen Metropole Tel Aviv. Seit 2014 arbeiten die beiden zusammen. Ursprünglich als Bandkollegen, zeitweise dann auch privat als Paar. Inzwischen ist ihre Beziehung wieder rein musikalisch. "Ich glaube wir beide haben in den vergangenen zehn Jahren ein paar Mal erlebt, dass es hart ist, Teil einer Band zu sein. Man ist sich nicht einig, dann streitet man sich. Bleiben, aber auch gehen wollen - das ist in dieser Zeit sicher ein paar Mal passiert", sagt Cohen. Auf ihrem Song "Satellite" behandeln die Musiker diese Beziehung. Inspiration für ihre Musik ziehen die beiden dabei nicht nur aus ihrem Privatleben, sondern auch aus der Verbindung zu ihrem Heimatland. "Ich denke nicht, dass man unserer Musik anhört, dass sie aus Israel kommt. Aber ich glaube, dass der Ort an dem du lebst, dich beeinflusst", sagt Cohen. "Geprägt haben mich eher Country-Balladen und World-Musik. Meine Eltern haben die Welt bereist und viele coole Kassetten mitgebracht, aus Japan, Indonesien und Afrika." Immer wieder über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, sei den Musikern beim Schreiben besonders wichtig: "Mit der Musik ist es wie bei einem großen, rollenden Schneeball. Er sammelt immer mehr Einflüsse und wird größer und größer", sagt Landau. Wohin dieser Schneeball für Lola Marsh in den kommenden Jahren rollen wird? "Es ist tatsächlich das erste Mal dass wir keine wirkliche Antwort auf diese Frage haben", sagt Landau. "Wir wollen weitermachen mit dem was wir lieben. Wie genau, wissen wir aber noch nicht."

Das (ausverkaufte) Salzburg-Konzert am Freitag im Rockhouse ist nicht der erste Besuch des Duos in der Stadt. "Beim letzten Mal habe ich die Drehorte von ,Sound of Music' besucht", erzählt Yael Cohen, "Sie werden lachen, ich weiß dass man diesen Film in Österreich nicht mag."

Konzert: Lola Marsh, Salzburg, Rockhouse, 02. Juni 2023.