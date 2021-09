Lou Reed schickt Stromstöße vom Grab im Underground

Michael Stipe, Iggy Pop und anderen haben das Kultalbum "The Velvet Underground & Nico" neu aufgenommen.

In diesen elf Songs war nichts zu hören, was in die Zeit gepasst - oder in dieser Zeit gar massenhaft gefallen hätte: In provokanten Texten erzählten The Velvet Underground über Gewalt, Sadomasochismus, Trans- und Homosexualität, Drogensucht. Tabu! Jedenfalls damals 1967, als das Debüt "The Velvet Underground & Nico" erschienen war.

Zum größten Teil wurde es von Kunstfabrikant Andy Warhol produziert. Nico sang sanft. John Cale und Lou Reed waren in der Band die beiden Antipoden, in einer aufregend ...