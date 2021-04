Lucinda Williams färbt die Songs von Tom Petty dunkel

Songer-Songwriterin Lucinda Williams zollt Tom Petty, der vor dreieinhalb Jahren starb, in 13 Coverversionen Tribut.

Lucinda Williams hat es nicht nötig, sich mit fremden Songs zu schmücken. Die 68-Jährige - zigfach ausgezeichnet mit Grammys und anderen Preisen - ist eine der beständigsten Stimmen im Land zwischen Folk und Country. Dass sie nun, drei Jahre nach dessen Tod, den Songs von Tom Petty ein ganzes Album widmet, passt dennoch gut in ihre bisherige Arbeit.

Freude an Kollaborationen - unter anderem vor vier Jahren auch mit den Österreichern Son of the Velvet Rat - bestimmt ...