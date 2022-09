Lukas Sternath: Am Pianistenhimmel funkelt ein neuer Stern

Der 21-jährige Wiener Lukas Sternath entschied den renommierten ARD-Musikwettbewerb für sich.

Bereits im Vorjahr hatte Lukas Sternath auf sich aufmerksam gemacht, als er beim Internationalen Busoni-Wettbewerb bis ins Finale kam. Beim 71. ARD-Musikwettbewerb gelang dem 21-jährigen Wiener Pianisten der nächste Coup: Er setzte sich in München unter 330 Bewerbern in vier Wertungsrunden durch und gewann beim Finalkonzert am Sonntagabend sowohl ersten Preis als auch Publikumspreis.

Ebenso wichtig wie die 11.500 Euro Preisgeld dürfte die Reputation sein, die mit dieser Auszeichnung verbunden ist. Schließlich diente der renommierte Musikwettbewerb als Karriere-Sprungbrett ...