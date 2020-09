"Madama Butterfly" feierte an der Wiener Staatsoper Premiere: Ohne Liebe ist das Leben sinnlos

Die neue Direktion der Wiener Staatsoper eröffnete mit einer weitgereisten "Madama Butterfly".

Was die Salzburger können, können die Wiener auch. Vorsichtig, aber doch beginnt langsam die Saison in den Theatern und Opernhäusern. Möge dieses Corona-Virus bloß die Vorkehrungen respektieren. Die Volksoper war vorgeprescht, am Montag folgte die Wiener Staatsoper, und dort ist vieles ganz neu, bis hin zur Direktion. Schon die zweisprachige Tonbanddurchsage zur Begrüßung "in dieser außergewöhnlichen Zeit" war mit Hinweis auf Maskenpflicht ergänzt, personalisierte Sitzplatzkarten und Abstände kannte man schon von den Salzburger Festspielen. Nur das Pausenbuffet wurde nicht gestrichen, ...