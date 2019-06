Also spricht die Königin des Pop: "The storm is inside of us." Irgendwas tobt in Madonna. So genau wissen wir aber trotz eines neuen Albums nicht, was das sein soll.

Mit dem Sturm lässt Madonna den zweiten Song ihres neuen Albums enden. "Dark Ballett" heißt das Lied. So wie Stürme das Land verwüsten, lässt einen dieser Song zerrüttet zurück. Von Madonna ist man das nicht gewohnt. Üblicherweise gibt es klare ...