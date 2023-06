Martin Grubinger beginnt seinen langen Abschied

Jetzt ist Martin Grubinger schon vierzig Jahre alt. Man wollte es nicht glauben, was er seit Langem behauptete. Dass er seine Karriere auf öffentlichen Bühnen, die ihn rund um die Welt bekannt machte, mit 40 beenden werde. Er macht es wirklich. Der Kalender 2023 ist von Abschiedskonzerten geprägt. Das allerallerletzte Konzert ist am 22. September in Salzburg.

Das Wiener Konzerthaus war eine Art künstlerische Heimat mit 85 Auftritten, der Zyklus "Percussive Planet" ein Fixpunkt für die Grubinger-Fans. Seit ...