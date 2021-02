"Medicine at Midnight" von den Foo Fighters: Den Wirkstoff liefern harte Gitarren

Dave Grohls Band sucht auf ihrem zehnten Album eine "Medicine at Midnight" und findet einen Weg, der aus den eigenen vier Wänden hinausführt.

Wie schmerzlich überall die Livekonzerte fehlen, lässt sich mittlerweile sogar schon an den Fanartikeln erkennen, die große Bands im Angebot haben. Auf der Internetseite der Foo Fighters gibt es nicht nur Turnschuhe, Kapperl und Leiberl, mit denen sich die Käufer bei hoffentlich bald wieder möglichen Open-Airs als Fans der Rockband und ihres am Freitag erschienenen Albums "Medicine at Midnight" ausweisen können. Ein Schwerpunkt im Sortiment liegt längst auch auf Accessoires für den häuslichen Bereich: Beim Foo-Fighters-Puzzle mit 1000 Teilen steht ...