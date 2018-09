Mehr klassische Strahlkraft in der Stahlstadt

Er sang bei den Salzburger Festspielen. Jetzt setzt Dietmar Kerschbaum als Manager in Linz Akzente.

Die Salzburger haben Wolfgang Amadé Mozart, die Oberösterreicher Anton Bruckner. Am Genius Loci kommt auch der neue künstlerische Leiter der Linzer Veranstaltungs GmbH (LIVA) nicht vorbei: Dietmar Kerschbaum startet mit dem Brucknerfest in die erste Saison. In der Zeit zwischen Geburtstag (4. 9.) und Todestag (11. 10.) will das Festival dem Phänomen Bruckner auf den Grund gehen. "Man soll Bruckner in Linz riechen können", sagt der Tenor im SN-Gespräch.