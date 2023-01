"Mercy", das neue Album von John Cale: Menschenwölfe kennen keine Gnade

John Cale, im März wird er 81, schließt auf seinem neuen Album die Tür hinter sich fest zu.

Die Stimme dringt aus unheimlichen Tiefen zu uns: "Lives do matter, lives don't matter, wolves getting ready." Aus ist es, außer man lebt als Wolf - und gemeint sind jene in der Hülle von Menschen. Kühl klingt die Stimme. Distanziert, auch wenn sie über tiefe Emotionen berichtet. Bedrohliche Stimmung breitet sich aus. Und bedrohlicher, als John Cale sein neues, von Electronic-Sounds bestimmtes Album eröffnet, geht es nicht. Im März wird Cale 81 Jahre alt, da tun andere nichts mehr oder ...