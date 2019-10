Michael-Jackson-Musical soll an Broadway kommen

Trotz der neu aufgeflammten Kontroverse um mögliche Kindesmisshandlung durch Michael Jackson soll ein Musical über den vor zehn Jahren gestorbenen Superstar 2020 an den Broadway kommen. Das Stück mit dem Arbeitstitel "MJ The Musical" solle im Sommer in New York Premiere feiern, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf die Nachlassverwaltung des Musikers.

