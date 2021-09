Michael Rother beim Festival "Take the A-Train" in Salzburg: "Den Namen Kraftwerk fand ich doof"

Michael Rother prägte die Krautrock-Ära in den 1970er-Jahren. Heute beflügeln den Gitarristen Konzerte vor jungen Hörern.

Aus Zufällen entsteht Musikgeschichte. Ein Freund nimmt den Zivildiener Michael Rother 1971 in ein Studio mit, um mit einer (noch) unbekannten Band namens Kraftwerk an Filmmusik zu arbeiten. "Ich habe den Bass in die Hand genommen und mit Ralf Hütter gejammt", erzählt Michael Rother im SN-Gespräch. "Die Übereinstimmung in der Harmonik war erstaunlich."

Obwohl er den Bandnamen "doof" findet, geht der Gitarrist ein Jahr lang mit Kraftwerk auf Tour. Zu einem Album kommt es jedoch nicht: "Wir konnten ...