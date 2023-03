Mit Liebe und mit Leichtigkeit

Ihre Stimme hat große Reichweite: Simone Kopmajer erzählt von Hits in Asien, ihrem Album "With Love" und der Kraft großer Jazzsongs.

Gleich zwei Mal wird Simone Kopmajer in den kommenden Wochen in Salzburg singen. Zwischen den beiden Konzerten im Oval und in der Kollegienkirche steht eine Amerika-Reise bevor: "Das wird eine kleine Tour mit vier Auftritten zwischen Orlando und Miami", erzählt die Sängerin. In die USA zurückzukehren und dort mit befreundeten Jazzkollegen ihr neues Album live zu präsentieren, "wird für mich wieder sehr aufregend", sagt Simone Kopmajer.

Im Heimatland des Jazz hat schließlich die Karriere der in Bad Aussee ...