Leonard Cohen war in Israel im Krieg. 50 Jahre ist das her, doch schrecklich nahe an der Gegenwart. Wie werden aus dem Krieg Lieder?

Ein Mann mit Gitarre hockt auf sandigem Wüstenboden, um ihn stehen Männer, die meisten in Uniform. Ganz zart hebt der Sänger an. Die Soldaten stimmen mit den ersten Worten ein: "Suzanne takes you down to her place near the river ...