Molden, Pixner, Strauss, Petrova und Randi erzählen Märchen für die Gegenwart: Die Geister aller armen Seelen

Ernst Molden traf in Tirol Herbert Pixner und daraus wurde das sagenhafte Album "Oame Söö".

Es war einmal, dass der Ernst Molden Märchen hört. Und er mochte sie, und er mag sie immer noch. Seit Kindertagen waren das für ihn "keine fremden, fernen Geschichten". "Was da passiert, passiert ums Eck an der Donau, in den Bergen", sagt der Songwriter im SN-Gespräch. Blöd hat nur, dass Märchen meistens so gestelzt daherkommen, wenn sie aufgeschrieben sind. "Das haben halt immer pensionierte Volksschullehrer aufgeschrieben", sagt Molden. Da kann es nicht schaden, wenn sich ein Songwriter der Sache annimmt. ...