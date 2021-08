Mondsee dient als Abschiedsbühne

Nach 40 Jahren zieht sich das Auryn-Quartett aus dem Konzertleben zurück. Primarius Matthias Lingenfelder bleibt Leiter der Musiktage.

Nach dem Tod von Charlie Watts fragt sich die Popwelt: Wird es die Rolling Stones ohne ihren Stamm-Drummer weiterhin geben? Ähnlich eng wie in Rockbands gestaltet sich die Bindung der Musiker in klassischen Kammerensembles. Das Amadeus-Quartett etwa spielte 39 Jahre in unveränderter Besetzung, ehe der Tod des Bratschers Peter Schidlof das Ende der Formation markierte.

Das Auryn-Quartett genoss dieses legendäre Streichquartett viele Jahre als Vorbilder und Lehrmeister. "Sie haben uns viel über die zwischenmenschliche Seite des Quartettspiels gelehrt", ...