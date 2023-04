"Morgens um vier", das neue Album von Element of Crime: Immer in schwerer See, mein Herz

Mehr Zeit in den melancholischen Stunden, bevor es graut: Bei Element of Crime klingt alles bestens wie immer.

Element of Crime dichten und komponieren konstant gegen die Vergänglichkeit.

Mit dem Nennen des Albumtitels könnte man es dann auch schon wieder gut sein lassen: "Morgens um vier" heißt das neue Album der deutschen Band Element of Crime. Es ist das 15. Album der Band seit ihrer Gründung 1985. Und es siedelt vom Gefühl her wieder vieles in den Stunden, die der Titel beschreibt: ein paar Bierchen, ein bisschen spät, nämlich zu spät, um noch rechtzeitig ins Bett zu flüchten vor Abgründen des Lebens. Ein bisschen Melancholie, oder zumindest keine ...