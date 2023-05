Mozarteumorchester: Ein designierter Chefdirigent und viele neue Pläne

Auch, wenn er seine Stelle als Chefdirigent des Mozarteumorchesters erst in der Saison 2024/25 antreten wird: Viele Pläne verfolgt Roberto González-Monjas mit dem Salzburger Klangkörper schon jetzt. Am Donnerstag leitete er ein Konzert, bei dem Werke von Poulenc, Ibert und Mozart auf dem Programm standen. Während der Dirigent vormittags bei der Probe in der Großen Aula mit dem Orchester und dem Solisten Kit Armstrong noch an letzten Details im Klavierkonzert F-Dur KV 459 feilte, gab Orchesterdirektor Siegwald Bütow bei einem Pressegespräch im Foyer bereits Ausblicke auf die Saison 2023/24. In den kommenden Monaten werde González-Monjas ebenfalls immer wieder am Pult des Mozarteumorchesters stehen, berichtete Bütow: bei einer Sonntagsmatinee mit Stücken von Haydn, Mozart und Lutosławski ebenso wie bei einer Mozartmatinee im Salzburger Festspielsommer oder der Mozartwoche im Jänner 2024.

Das Projekt einer eigenen CD-Edition, die das Orchester mit dem Label Berlin Classics produziert, beginnt überdies mit einer Einspielung von Mozart-Serenaden unter der Leitung des designierten Orchesterchefs. Ein prominenter Vorgänger des Spaniers werde indes nicht nur für eine Matinee anlässlich seines 88. Geburtstags zurückkehren, erzählte Bütow: Pult-Doyen Leopold Hager habe in Kooperation mit dem Mozarteumorchester auch einen Fonds ins Leben gerufen, der jungen Dirigentinnen und Dirigenten ermöglichen soll, professionelle Konzerterfahrungen zu sammeln. Im September werden die ersten drei Auserwählten je einen Teil eines Konzerts in der Reihe "Heimspiel" gestalten.

Die nächste Publikumsgeneration will das Orchester unter anderem mit dem Musikvermittlungsprojekt #FaceYourMozart ansprechen. Eine spielerische Annäherung an die Orchesterwelt bietet aber auch der "Symphonic Mob" (am 10. Juni im Europark). "Alle, die einmal mit dem Mozarteumorchester musizieren wollen, können sich anmelden", so Bütow.

Die Ausblicke für die Saison 23/24, in der etwa Jörg Widmann, Andrew Manze oder Constantinos Carydis wieder als Gäste mit dem Klangkörper arbeiten werden, seien nach den Einschnitten der Covidjahre wieder erfreulich, berichtete Bütow: "Bei den Abos haben wir ein Plus von zehn Prozent."