Mozarteumorchester startet lebhaft in die Konzertsaison

Mit Jörg Widmann am Dirigentenpult und Schwester Carolin auf der Solovioline startete das Mozarteumorchester Salzburg am Sonntag in die neue Konzertsaison. Das familiäre Wechselspiel zwischen zeitgenössischen Kompositionen des Dirigenten und der Auseinandersetzung mit Ludwig van Beethoven machte Lust auf mehr.

SN/mozarteumorchester/erika mayer Die Bürgerkorpskapelle Hallein stimmte am Sonntag in der Hofstallgasse auf die Matinee des Mozarteumorchesters ein.