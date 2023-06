Mozarteumorchester wagt ersten Symphonic Mob Österreichs

Im Europark werden 155 Amateure und Profis gemeinsam musizieren. Der Gemeinschaftsgedanke steht im Vordergrund des innovativen Projekts.

In Berlin musizierten bis zu Tausend Menschen gemeinsam an öffentlichen Plätzen.

Flashmob kennt man. Eine möglichst große Gruppe von Menschen trifft sich spontan an einem öffentlichen Platz und tritt in Aktion. In Österreich ist nun erstmals eine musikalische Variante dieses Phänomens zu erleben: der Symphonic Mob.

Morgen, Samstag, werden 55 Musiker des Mozarteumorchester gemeinsam mit Amateurmusikern den Europark entern und dort symphonisches Repertoire musizieren. "Es geht darum, an einen Ort zu gehen, der nicht zwangsläufig mit klassischer Musik in Verbindung steht, um möglichst viele Menschen zu erreichen", erzählt Orchesterdirektor ...