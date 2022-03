Münchner Biennale: Wie aus guten, alten Avantgarde-Zeiten

Geschichte und Gegenwart: Was vermag uns die seit über drei Jahrzehnten bestehende "Münchner Biennale für Neues Musiktheater" noch Neues zu erzählen?

Vor Kurzem brachte die rührige Neue Oper Wien Gerd Kührs "Stallerhof" neu heraus. Man darf das Musiktheater des österreichischen Komponisten nach dem Drama von Franz Xaver Kroetz heute durchaus schon einen "Klassiker" nennen, der Wiederaufführungen lohnt. Kührs Oper ist eine Frucht der ersten Ausgabe (1988) der Münchner Biennale für Neues Musiktheater. Hans Werner Henze hatte die nachhaltige Initiative als Festival begründet, um junge Komponisten und Komponistinnen zu neuen musikalischen Bühnenwerken zu animieren, sie zu begleiten und zur Aufführungsreife gedeihen zu lassen. Wer heute allein die Namensliste Revue passieren lässt, mag sehen, dass viele der Beauftragten ihren Weg gemacht haben.

Henzes Interesse galt, auch wenn die Programme von Anfang an um Figuren- und Tanztheater erweitert wurden, in erster Linie erzählerischen, handlungsorientierten, also traditionellen und weniger experimentellen Formen des Musiktheaters. Diese generelle Linie behielt auch dessen Nachfolger, Salzburgs ehemaliger Festspielintendant Peter Ruzicka, bei, der mit dem Begriff der "Zweiten Moderne" eine gegenüber der Fortschrittsgläubigkeit der Avantgarde offenere, tolerante Haltung zu neuen Werken einzufordern versuchte. Die "Postmoderne" hat Einzug, aber immer noch an einem gleichsam gut abgelegenen Werkbegriff festgehalten.

Als 2016 das Komponistenduo Manos Tsangaris und Daniel Ott die Biennale übernahm, war das ein Signal, dass fortan offenere theatrale Formen bestimmend sein würden, dass sich die gerne als elitär bezeichnete Musik-Moderne in Richtung Durchmischung verschiedener Genres und Ästhetiken, subsumiert unter dem Begriff "Performance", aufmachen würde. Also wurden auch neue Spielstätten gefunden und Aufführungssituationen adaptiert, die eine direkte (Mitspiel-)Ebene einzogen. Man stieg, beispielsweise, einmal sogar einzeln in eine Badewanne, um sich von Gesang hinter Schleiern umgarnen zu lassen. Sofern "Gesang" überhaupt noch eine bestimmende Kategorie war.

Dynamisch verliefen nicht nur die Grenzen, sondern auch die Präsentationen des Jahrgangs 2020, dessen Kontinuität durch die Pandemie nachhaltig außer Kraft gesetzt wurde. Je nach Gegebenheit fanden Auftrags-Uraufführungen (als Kern jeder Biennale) auch außerhalb Münchens, bei koproduzierenden Partnern wie etwa dem Staatstheater Braunschweig oder der Deutschen Oper Berlin statt oder übersiedelten gleich in den virtuellen Raum. Man kann einzelne Ergebnisse weiterhin auf der Homepage des Festivals abrufen (www.muenchener-biennale.de), von einer Funkoper als Hörspiel bis zu einer herkömmlichen Aufführungsdokumentation ("Transstimme"). Inwieweit "Original" und den Umständen geschuldete Transformation sich verändert haben, lässt sich dabei nicht klar erkennen. Ästhetisch dürfte man, angesichts dessen, was während der Pandemie an mancherlei kreativen neuen Formaten spontan entstanden ist und ausprobiert wurde, dann aber doch hinterherhinken.

Wie generell das "Musiktheater", das die beiden Festivalmacher propagieren, einen Hauch von Retro-Avantgarde besitzt. Zwei Produktionen von 2020 werden derzeit live in München, in der ehemaligen Reithalle, die nun "Utopia" heißt, nachgeholt. "Once to be realised" ist ein mit Berlin koproduziertes Projekt, das seinen Ausgang von einer hierzulande wenig bekannten Komponisten-Ikone nimmt, dem Griechen Jani Christou (1926-1970). Der umfassend (aus)gebildete Wittgenstein-Schüler hat Vollendetes und Unvollendetes (darunter ein großes Antiken-Projekt) hinterlassen, ehe er mit nur 44 Jahren einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel. Eines seiner Vermächtnisse sind gut 130 "Project Files", nummerierte schriftliche Notizen, die künftige Werkideen gleichsam aphoristisch festhalten. In einem offenen Prozess sollten sie Grundlagen bilden für das, was "once to be realised" werden sollte.

Sechs Komponistinnen und Komponisten, vom beinahe 90-jährigen Deutsch-Amerikaner Christian Wolff, der eng mit John Cage, Morton Feldman und David Tudor befreundet war, und der 77-jährigen koreanisch-deutschen "Klangmagierin" Younghi Pagh-Paan über Beat Furrer und Olga Neuwirth (deren Beitrag nicht realisiert werden konnte) aus Österreich bis zur 1981 geborenen Schweizerin Barblina Meierhans, haben ausgewählte Files als Anregung zu eigenen Klangskizzen verwendet, welche der griechische Regisseur Michail Marmarinos im Bühnen- und Videosetting von Yorgos Sapountzis zu einem Performance-Parcours zusammenband. Und da waren sie wieder, die guten alten Avantgarde-Konzepte eines "Wandelkonzerts", das vor der und rund um die Reithalle begann. Eine Dirigentin (vorzüglich: Cordula Bürgi an der Spitze des Ensembles dissonArt und der Vokalisten von Cantando Admont) gab den stummen Takt vor zu Sätzen über Zeit und Ewigkeit, dann wuselte ein Bewegungschor durch die Zuschauer, Musiker tröteten in Rohre, eine Videosequenz in einem engen Container erinnerte an Jani Christou höchstselbst, ehe man im Saal auf einem Podest Platz nahm, um nach zugespieltem Zikadengesang Kassandra und anderen antiken Figuren zu lauschen: schreitend, tanzend, singend, atmend und agierend; der Flötist schnitt beispielsweise auf einer Stehleiter einen Sandsack auf, aus dem es dann leise rieselte. Der Komponist Samir Odeh-Tamimi hatte da eine schöne "List of Situations" geschaffen.

Nach der Pause drehte sich die Raumsituation, auf dem Podium wurde musiziert, auf Kissen gelagert. Was einem Besucher in kernigstem Bairisch den Aufschrei entlockte: "Auf'n Boden soll i mi hocka? Na, sicher net." Ja, ein offenes Kunstwerk muss eben erstanden und ersessen sein … Letzte Erkenntnis: ein paar schöne Momente und viel Leerlauf in zweieinhalb wechselhaften Stunden. Demnächst geht es um noch ein nachgeholtes Performance-Pasticcio über "Opera und ihr Double", und im Mai geht schon der aktuelle Jahrgang 2022 los: "Good Friends" eröffnet, mit unvorhergesehener bitterer Brisanz, mit "Liedern von Vertreibung und Nimmerwiederkehr" des österreichischen Komponisten Bernhard Gander auf ein Libretto des ukrainischen Schriftstellers Serhij Zhadan.