Museum der Moderne Salzburg: Neue Hüterin der Fotografie

Das Museum der Moderne hat eine neue Kuratorin für Fotografie bestellt.

Die Fotokuratorin Kerstin Stremmel wird ab 1. Juni 2021 Sammlungsleiterin für Fotografie und Medienkunst im Museum der Moderne Salzburg. Diese Auswahl sei aus 22 Bewerbern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz getroffen worden, gab das Museum am Freitag bekannt.

Nach ihrer Ausbildung zur Diplom-Dokumentarin an der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen in Köln studierte Kerstin Stremmel Kunstgeschichte, Germanistik und Pädagogik in Köln und Bonn. Seit 1998 arbeitet sie als freie Autorin für die Neue Zürcher Zeitung und schreibt ...