Musikmedizinerin: "Singen und Musizieren vermittelt Glücksgefühle"

Weil das Fehlen von Konzerten sowie von Musik- und Chorproben schmerzt, wird deutlich, was Musik bewirken kann.

Seit dem Frühjahr sind Konzerte, musikalische Proben und gemeinsames Singen nicht oder nur unter Restriktionen möglich. "Bei musikliebenden Menschen geht es jetzt ans Eingemachte", sagt die Musikerin und Medizinerin Claudia Spahn im SN-Interview, bevor sie von ihren beruflichen Erfahrungen in der Musikermedizin in einem Online-Vortrag in der Reihe "Musik & Medizin" berichtet, für den drei Salzburger Universitäten kooperieren - Universität Mozarteum und Paris-Lodron-Universität über ihren Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst sowie die Paracelsus-Universität.

Infolge der Lockdowns wird seit dem ...