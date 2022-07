Musiksommer St. Leonhard beginnt: Auch Wiener Sängerknaben schnuppern Lungauer Luft

Für die einen ist es eine Premiere, für die anderen ein Heimspiel: Zum Musiksommer lotst Horst Hofer wieder virtuose Klassiker nach St. Leonhard.

Verbessern sich die Gesundheitswerte, wenn echte Stadtmenschen knapp zwei Wochen lang in der Lungauer Almenluft leben und atmen? Der Frage geht demnächst ein Forschungsteam der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Riedingtal nach (siehe Lokalteil vom 6. 7.). Als weltberühmtes Ensemble aus der Großstadt würden vielleicht auch die Wiener Sängerknaben die Voraussetzungen mitbringen, um an der Studie teilzunehmen. An der Zeit dürfte es aber fehlen: Der sommerliche Terminkalender ist mit Auftritten in der "Zauberflöten"-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen und Konzert-Ausflügen gut gefüllt.

