Mit hochkarätiger Band präsentierte der Gitarrist sein neues Album "Where the River Goes".

Bei Miles Davis klang es hoffnungsvoll sehnsüchtig: Der Trompeter machte den Song "Someday My Prince Will Come" einst zum Jazzklassiker. Wenn Wolfgang Muthspiel den Titel aufgreift, klingt auch ein Schuss Melancholie mit: "One Day My Prince Was Gone" heißt ein Stück auf seinem soeben erschienenen Album.