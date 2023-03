Nachruf auf den Gitarristen David Lindley: Hauptsache viele Saiten mit Gefühl

Der Slide- und Lap-Steel-Gitarren-Meister David Lindley starb 78-jährig in Kalifornien

David Lindley war einer, der gerne für Aufnahmen engagiert wurde, wenn man jemanden brauchte, der aus allen Saiten Gefühl holen konnte. Seit den späten 1960er Jahren war Lindley auf vielen Aufnahmen Fixstern an allen möglichen Saiteninstrumenten. Er spielte vor allem mit Jackson Browne - herausragend etwa auf dessen Live-Album "Running on Empty" -- und er spielt mehrmals mit Ry Cooder - vor allem etwa bei dem Soundtrack zu "Paris, Texas" . Er begleitete Leonard Cohen, Bob Dylan, Iggy Pop und Warren Zevon, James Taylor und Linda Ronstedt. Er war an der Seite der Größten einer der Großen, weil ohne ihn n die Musik weniger Gefühl bekommen hätte. Er durchstreifte auch musikalisch Länder wie Madgaskar oder Norwegen. Er ließ seinen Liedern vom jordanischen Perkussionisten Hani Naser Rhythmus geben. Auf staubigen Blues-Straßen führte sein Weg und er watete durch die Sümpfe von Lousiana. Und ja, er tat das auch mit Kaleidosope (in den späten 1960er Jahren) und El Rayo-X (in den 1980ern) auch mit zwei eigenen Bandprojekten.

Immer passierten seine Musikreisen in unnachahmlicher Spielweise, die alles mischte und doch die Feinheiten erkennen ließ. Dabei ließ er sich auch nie von Vorgaben der Plattenindustrie bestimmen, erklärt die Freiheit, in der Musik und auch im Leben, zum obersten Ziel. Er forderte sie aber nicht mit Parolen, sondern ließ sie in seiner Art des Musizierens so intensiv spüren, dass man ihr ohnehin nicht entkommt.

Wenn er bei Konzerten - wie etwa auch vor schon 25 Jahren einmal im Salzburger Rockhouse - wie nebenbei seine Gitarren stimmte, erzählte er dazu schrullige Geschichten. Hinterhältig waren sie, wenn sie zu Lieder wurden. Was dann als Späßchen daher kam, war oft bittere Abrechnung mit einer Kleingeistigkeit, von der niemand gedacht hätte, dass sie jemals wieder (Welt-)Politik werden könnte: "I'm a patriot. I love my country, because my country is all I know", hieß es da Mitte der 1970er Jahren in einem Song, dessen Original von Steven Van Zandt stammte, aber von Linley mit verschmitztem Lächeln große Kraft bekam.

Kein Ton, der bei Lindley nicht auch zu fühlen war, erschien auf seinen Alben oder wenn er andere unterstützte. David Lindley war der vielleicht fröhlichste (und leider bloß einer Insiderschaft aus Liebhabern bekannte) Gegenpol zu einer angepassten Taktgleichheit der Gegenwart. Er war einer, der unendliche Kraft versprüht. Das war er allein deshalb, weil er die Freude an dem, was er tat, so authentisch vermittelte. Musik, die von reiner Seele kommt, kam von ihm. Jenseits von alltäglichen Bedrängnissen.

Lindley starb, wie am Sonntag bekannt wurde, am vergangenen Freitag in seiner Heimat Claremont in Kalifornien nach längeren gesundheitlichen Problemen. Er wurde 78 Jahre alt.