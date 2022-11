Nachruf auf Salzburger Jazzpionier Rudi Wilfer: Sein Abenteuer hieß Musik

Der Salzburger Pianist, Komponist und Jazzpionier Rudi Wilfer ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Jazz? Das sei für ihn "ein lebenslanges Abenteuer", sagte Rudi Wilfer vor einigen Jahren im SN-Interview. Der Pianist, der im Lungau daheim und in der großen Jazzwelt zu Hause war, blickte damals seinem 80. Geburtstag entgegen. An ein Ausruhen auf den eigenen Lorbeeren dachte er noch lange nicht: Er wollte lieber das nächste Konzert planen, das nächste Album einspielen - und immer weiter nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten auf den Tasten seines Konzertflügels suchen, obwohl seine musikalischen Verdienste in Österreich Lexikoneinträge füllten.

...