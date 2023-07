Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben.

Diese großen Augen. Der rasierte Kopf vor dem schwarzen Hintergrund. Diese Stimme, die gleichermaßen nach Sehnsucht wie nach Hoffnungslosigkeit klingt, und die mit dieser Zeile eröffnet: "It"s been seven hours and fifteen days / since you took your love away." ...