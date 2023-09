Nachruf auf Songschreiber Jimmy Buffet: Entspannte Songs mit einem Drink am Stand

Zum Tod von Jimmy Buffet, der immer Musik macht gegen das Strebertum.

Es existieren Songs, die nichts anderes als Freude bereiten. Fröhlich sind sie, mit einem Schuss Ironie bisweilen. Solche Songs provozieren an vielen Orten der Welt Fernweh, weil man eben an den wenigsten Orten der Welt wie der Songdichter und Schriftsteller Jimmy Buffet mit einem Drink in der Hand und nur einen Sandstrand getrennt vom türkisen Meer barfuß ins Nichts schaut. Jmmy Buffet schrieb solche Song.

Sein bekanntester Hit "Margaritaville" von 1977 ist dafür der beste Beweis. Und wenn er einen zweiten Hit hat mit dem Titel "Cheeseburger in Paradies" gibt es keine Missverständnisse mehr. Hier hat es einer gut, erzählt davon und mischt dafür Country, Folk und Rock mit einer karibischen Meeresprise.

Leichtigkeit und Sonnenschein durchfluten sein Werk. Einer der Seltenen wenigen war er, deren Musik stets gegen jedes Strebertum antrat. "Die Karibik und die Golfküste waren Buffetts Musen, und kein anderer Ort mehr als Key West in Florida", schrieb die New York Times. Zunächst hatte Buffet es in Nashville als Musiker probiert, war aber gescheitert. "Als ich Key West und die Karibik fand, war ich noch nicht wirklich erfolgreich", zitierte die New York Times aus einem Interview von 1989. "Aber ich fand einen Lebensstil, und ich wusste, dass alles, was ich tat, mit meinem Lebensstil vereinbar sein musste."

"Gulf and western" heißt der Stil, den Buffet spielte, nein, den er erfand und den keiner wie er beherrscht. Dass dies so überzeugen gelang, lag wohl auch daran, dass er vielen Aussagen zu Folge großzügig, hilfsbereit und offen und liberal galt. Er sei "ein Poet des Paradieses", bezeichnete ihn US-Präsident Joe Biden. Und ein Geschäftsmann war er auch, der im Lauf der Jahre auch Restaurants und eine Hotelkette öffnete und auch Kleidung produziert, Außerdem war er erfolgreicher Schriftsteller. Am Wochenende wurde bekannt, das Buffet im Alter von 78 Jahren gestorben ist.