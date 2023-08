Nachruf auf Toto Cutugno: L'italiano!

Der große italienische Songschreiber und Sänger Toto Cutugno ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

"Lasciatemi cantare!" So beginnt der größte Hit von Toto Cutugno, ein Song der Grenzen sprengte. "Lasciatemi cantare!" heißt: "Lasst mich singen." Und dann singt Cutugno, der am Dienstag sechs Wochen nach seinem 80. Geburtstag in Mailand gestorben ist. von "L'italiano". Der Italiener! Und es ist pure Hingabe an ein Land und seine Eigenheiten und Klischees, die es nördlich des Brenner zu einem Traumziel machen, jedenfalls wenn es um Lebenskultur geht.

"Lasst mich singen - mit der Gitarre in der Hand. Lasst mich singen. Ich bin ein Italiener. Guten Tag, Italien. Die Spaghetti bissfest und ein Partisan als Präsident"- so beginnt der Song aus dem Jahr 1982. Und man muss den Namen des Sängers nicht kennen, man kennt seine Melodien. Das liegt auch daran, das "L'italiano" Vorbild vieler Italo-Hits ist. Und gleichzeitig ist der Song ihre DNA, ihr Ursprung, ihre Quelle. Wie Cutugno überhaupt viele Vorlagen lieferte dafür, was vor allem in den 1980er Jahren als Italo-Pop-Hits auch hierzulande massenhafte begeisterte. Alles kommt dabei den Menschen nahe, erzählt von Land und Leuten, von Herz und Schmerz. Es hat dennoch nichts mit der billigen Schäbigkeit zu tun, aus der bei uns Schlager zwischen Musikantenstadl und Gabalier dröhnen. In Italien hat auch etwas, das in seiner Wirkung mit Schlager vergleichbar wäre, eine Eleganz, eine Raffinesse und eine Melodie, die alle leicht umarmt. Dabei ist diese inoffizielle Hymne Italiens durchaus selbstironisch und der Hymne auf "das Italienische" wohnt auch Melancholie inne. Diese Kraft wirkt jenseits von Sprachgrenzen. 1983 war "L'italiano" auch in Frankreich und der Schweiz Nummer eins der Hitparade.

Als Salvatore Cutugno kam er 1943 in der toskanischen Gemeinde Fosdinovo als Sohn von Sizilianern zur Welt. Seine Familie und ihn übersiedelte bald nach La Spezia. Musik interessierte ihn schon als Kind. Er lernte Schlagzeug und Akkordeon, wurde Sänger einer Band. Mit verschiedenen Bands versuchte er es in den 1960er Jahren rockig. Schließlich gewann er mit dem Lied "Solo Noi" den Wettbewerb in Sanremo. Und er wurde zu einem den fleißigsten Liedschreiber und Sänger des Landes. Er war weltweit - und zuletzt auch mit großem Erfolg in osteuropäischen Ländern - ein Botschafter der canzoni italiane.

Eine bedeutende Rolle spielte dabei stets das Musikfestival in Sanremo. 15 Mal komponierte er für Sanremo-Teilnehmer die Lieder. Und auch "L'Italiano" schrieb er zunächst nicht für sich. Er bot es Adriano Celentano an. Der wollte es nicht. Dafür sang Celentano Cutugnos "Soli" zum Hit. Den Song "Africa", den Cutugno mit seiner Band Albatros 1970 einspielte, machte Joe Dassin auf Französisch als "L'été indien" zum Hit. Frankreich war überhaupt ein Land, das Cutugnos Songs liebte - in Versionen von Mireille Mathieu, Dalida, Johnny Hallyday oder Michel Sardou.

Rund 100 Millionen Alben verkaufte Cutugno, was ihn zu einer der erfolgreichsten Sängern Italiens macht,. Zu seinen größten Erfolgen gehört sein Sieg beim Eurovision Song Contest von 1990 in Zagreb mit "Insieme 1992". Damals beschwor er - bei der Austagung in einem Vielvölkerstaat der noch Jugoslawien geheißen hat - eindringlich die Schönheit und Freiheit, die ein "unite, unite europe", wie er ein paar englische Worte in den italienischen Text einbaute, haben könne. Und er lieferte jedenfalls der Legende auch eine zum Inhalt des Songs passende, wunderbare Songcontest-Anekdote. Der fünfköpfige Chor, der ihn bei seinem Sieg begleitete, kam nicht aus Italien mit. Cutugno suchte die Sängerinnen und Sänger in Zagreb und ließ sie in ihren Straßenkleidern auftreten. Wenn die Geschichte nicht stimmt, ist sie jedenfalls ganz wunderbar erfunden. Und sie verweist auf die Bodenständigkeit und damit die Glaubwürdigkeit, die das Werk des heimlichen Fürsten des Italo-Pop umgibt.

Cutugno hatte das Talent für inbrünstige Melodien, die sich schnell erschlossen, aber dennoch raffiniert - und auch raffiniert instrumentiert in Szene gesetzt wurden. Wer ihn hört und auch nur ein kleines bisschen vom Süden träumt, fühlt sich bestens aufgehoben. Immer hat alles eine wärmende Grundstimmung, ohne sich billig einzuschleimen oder anzubiedern. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano würdigte Cutugno als einen Künstler dessen Musik vor allem der "Soundtrack einer ganzen Epoche" war. Und weil die meisten seiner Songs nach maximal vier Zeilen und zehn Takten Herz und Hirn gleichermaßen erreichten, gilt das auch nördlich des Brenners für den Blick auf und das Gefühl für Italien. Ein Großer, einer der von hier aus betrachtet immer dann im Ohr klingen wird, wenn einem Bella Italia in den Sinn kommt.

Grazie, il principe Toto. Und jetzt Play bei einer Italo-Playlist drücken und tun, wie Toto Cutugno es bestimmt hat: "Lasciatemi cantare!"